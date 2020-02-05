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05 февраля 2020, среда, 17:47 17
Жизнь 2020-02-05T17:47:34+02:00
Українські Новини
Стивен Кинг удалился из Facebook из-за недоверия к соцсети и обилия ложной политической рекламы

Стивен Кинг удалился из Facebook из-за недоверия к соцсети и обилия ложной политической рекламы

Елизавета Кесельман
Стивен Кинг, Facebook, Блокировка аккаунта, соцсети
Стивен Кинг. Фото:instagram.com/stephenking/
Стивен Кинг. Фото:instagram.com/stephenking/

Известный американсий писатель Стивен Кинг, ранее написавший письмо Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова, ныне заявил о том, что уходит из Facebook. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что причиной удаления своего аккаунта стало недоверие к соцсети, а также большое количество ложной политической рекламы. Об этом он написал в своем Twitter.

Скриншот: https://twitter.com/StephenKingСкриншот: https://twitter.com/StephenKing

Кинг добавил, что не уверен, что администрация Facebook надежно защищает персональные данные пользователей.

Об этом популярный писатель сообщил в своем твиттере, на который подписаны более 5,6 миллиона человек.

Стивен Кинг - не первая знаменитость, которая отказалась от использования Facebook.

Тот же самый ход  сделали, в частности, звезда киносаги "Звездные войны" Марк Хэмилл, актер Уилл Феррелл, и певица Шер 

А актер Джим Керри в 2018 году не только отказался от соцсети, но и продал свои акции Facebook. Этот шаг он объяснил тем, что компания, по его словам, заработала на российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Нежелание руководства Facebook менять свои подходы к размещению политической рекламы еще больше разгневало критиков.

Однако в самой компании настаивают: это не правильно, когда частная фирма занимается политической цензурой, а урегулировать такие вопросы у правительства.

В то же время Twitter, наоборот, делает противоположные шаги: в октябре в руководстве соцсети заявили, что запретят любую политическую рекламу.

Как сообщали Українські Новини, ранее Стивен Кинг пожаловался, что Трамп заблокировал его в Twitter.

Также в 2018 году соучредитель Apple Стив Возняк удалился из Facebook из-за скандала с утечкой данных.

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