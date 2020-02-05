Стивен Кинг удалился из Facebook из-за недоверия к соцсети и обилия ложной политической рекламы

Известный американсий писатель Стивен Кинг, ранее написавший письмо Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова, ныне заявил о том, что уходит из Facebook. Об этом передает ВВС Украина. Отмечается, что причиной удаления своего аккаунта стало недоверие к соцсети, а также большое количество ложной политической рекламы. Об этом он написал в своем Twitter. Скриншот: https:\/\/twitter.com\/StephenKing Кинг добавил, что не уверен, что администрация Facebook надежно защищает персональные данные пользователей. Об этом популярный писатель сообщил в своем твиттере, на который подписаны более 5,6 миллиона человек. Стивен Кинг - не первая знаменитость, которая отказалась от использования Facebook. Тот же самый ход сделали, в частности, звезда киносаги "Звездные войны" Марк Хэмилл, актер Уилл Феррелл, и певица Шер А актер Джим Керри в 2018 году не только отказался от соцсети, но и продал свои акции Facebook. Этот шаг он объяснил тем, что компания, по его словам, заработала на российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Нежелание руководства Facebook менять свои подходы к размещению политической рекламы еще больше разгневало критиков. Однако в самой компании настаивают: это не правильно, когда частная фирма занимается политической цензурой, а урегулировать такие вопросы у правительства. В то же время Twitter, наоборот, делает противоположные шаги: в октябре в руководстве соцсети заявили, что запретят любую политическую рекламу. Как сообщали Українські Новини, ранее Стивен Кинг пожаловался, что Трамп заблокировал его в Twitter. Также в 2018 году соучредитель Apple Стив Возняк удалился из Facebook из-за скандала с утечкой данных.