В Україні створили координаційний центр з питань промисловості

Кабінет Міністрів утворив координаційний центр з питань промисловості на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"Головне завдання координаційного центру - підготовка ефективних рішень, що сприятимуть розвитку вітчизняної промисловості, зростання промислового виробництва, створення нових робочих місць. Завданнями координаційного центру є координація дій уряду, Верховної Ради, бізнесу для розробки дієвих механізмів промислової політики, реагування та уникнення кризових ситуацій в промисловості. До складу координаційного центру увійшли представники центральних органів виконавчої влади - Мінфіну, Мінінфраструктури, Минэкоэнерго, державної податкової та Державної митної служб, Держкомстату", - йдеться в повідомленні.

Координаційний центр створений для посилення співпраці з представниками промисловості для вирішення нагальних проблем галузі.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу.