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10 февраля 2020, понедельник, 11:40 177
Кабмин 2020-02-10T11:40:31+02:00
Українські Новини
Кабмин создал комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса

Кабмин создал комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Создание комиссии, Оборонно-промышленный комплекс
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в постановлении №54 от 24 января, передают Українськi Новини.

Председателем комиссии является заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, заместителем председателя комиссии - заместитель министра обороны, секретарем комиссии - заместитель директора департамента экономики и обороны Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

А также в состав вошли: представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Офиса Президента, представитель Секретариата Кабинета Министров, заместители министра финансов, министра внутренних дел, министра иностранных дел, первый заместитель министра образования и науки, генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром", президент государственного предприятия "Антонов", генеральный конструктор - генеральный директор государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч", генеральный конструктор - генеральный директор государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "имени М. К. Янгеля", директор государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", директор - генеральный конструктор государственного предприятия "Опытно-проектный центр кораблестроения".

Основными задачами комиссии являются: определение приоритетных направлений развития оборонно-промышленного комплекса; подготовка предложений по решению проблемных вопросов, возникающих при реализации государственной военно-промышленной политики.

Комиссия занимается тем, что проводит анализ состояния дел и причин возникновения проблем в процессе реализации государственной политики в оборонной сфере; проводит мониторинг состояния выполнения органами исполнительной власти возложенных на них задач; участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции; подает Кабмину разработанные по результатам своей работы рекомендации и предложения.

Как сообщали Українськi Новини, 29 января Кабмин создал Офис контроля выбросов в атмосферу в Кривом Роге (Днепропетровская область).

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