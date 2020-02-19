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19 лютого 2020, середа, 12:29 6
Кабмін 2020-02-19T12:45:41+02:00
Українські Новини
Сертифіковані вчителі початкових класів отримуватимуть доплати 20% окладу щомісячно

Сертифіковані вчителі початкових класів отримуватимуть доплати 20% окладу щомісячно

Анна Рудык
Кабмін, Зарплати вчителям, доплати вчителям, премії вчителям
Вчитель
Вчитель

Кабінет Міністрів встановив щомісячну доплату 20% окладу сертифікованим вчителям початкових класів.

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Так, педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію встановлюється щомісячна доплата у розмірі 20% посадового окладу пропорційно до обсягу їх педагогічного навантаження.

Крім цього, постанова уряду передбачає, що доплата буде здійснюватися протягом терміну дії сертифіката.

Наголошується, що для вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію в 2019 році, термін дії сертифіката становить 3 роки - від 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року.

Також, наголошується, що виплата щомісячної доплати буде здійснюватися за рахунок і в межах освітньої субвенції, передбаченої місцевим бюджетам, а також за кошти місцевих бюджетів.

Гончарук зазначив, що 705 вчителів успішно пройшли сертифікацію.

Також, бюджет-2020 передбачає на це 10,8 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах.

Раніше Гончарук заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде.

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