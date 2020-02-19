Евакуйованих з Уханя українців оточать подвійним кільцем охорони та знезараження

Евакуйованих з китайського Уханя протягом двотижневого карантину охоронятимуть майже півсотні силовиків. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"На найближчі 14 днів вони (евакуйовані з Уханя - ред.) будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені - буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодоби 47 співробітників - 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, буде функціонувати контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поруч працюватиме цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - повідомили в міністерстві.

Сьогодні, 19 лютого, літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва.

Як повідомляли Українські Новини,тим часом Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Ухані громадянами України і іноземцями.

Літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять, а евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область.