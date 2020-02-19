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19 лютого 2020, середа, 11:53 10
Кабмін 2020-02-19T12:12:48+02:00
Українські Новини
План подолання бідності та виплати ветеранам: порядок денний засідання Кабміну

План подолання бідності та виплати ветеранам: порядок денний засідання Кабміну

Анна Рудык
Засідання Кабміну, Подолання бідності в Україні, Рівень бідності, Кабмін
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 19 лютого, має намір затвердити план заходів щодо реалізації стратегії подолання бідності на 2020 рік.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Крім цього, Кабмін має намір запропонувати Верховній Раді скасувати військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб щодо розміщення у себе військовослужбовців, правоохоронних органів, евакуйованого населення і військових частин під час воєнного стану.

Також уряд має намір створити Координаційний центр з питань промисловості і встановити доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації.

Крім цього, до порядку денного засідання включено проєкти розпоряджень уряду про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів і урядом Гренади про скасування візових вимог, про додавання до переліку офшорних зон Фіджі і виключення Бахрейну і про схвалення концепції Державної цільової програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і внутрішньо переміщених осіб на період до 2025 року.

Кабмін має намір призначити Головним прикордонним уповноваженим України голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко замість Петра Цигикала, а також заступником Головного прикордонного уповноваженого України - заступника голови Держприкордонслужби Володимира Никифоренка замість Василя Серватюка.

Також уряд має намір розглянути деякі питання про виплати у 2020 році разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Також Кабмін розгляне питання про передачу державної установи "Київський національний університет культури і мистецтв" у сферу управління Міністерства освіти і науки.

Крім цього, уряд розгляне низку кадрових питань.

За підсумками засідання на 13:30 заплановано брифінг представників уряду.

Як повідомляли Українські Новини, засідання пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука і пройде в закритому для ЗМІ режимі.

Тим часом Кабмін замовив приватній фірмі підготовку звіту про свою роботу за 84 тис. гривень.

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