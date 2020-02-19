Рівненська область не погодилась розміщувати евакуйованих з Китаю українців

Рівненська обласна державна адміністрація заявляє про відсутність можливості проживання українців, евакуйованих з Уханя (Китай), але Київська область вже запропонувала одну зі своїх лікарень.

Про це йдеться у відповіді Рівненської обладміністрації Українським Новинам на запит про облаштування в Рівненській області карантинних зон.

"Повідомляємо про відсутність можливості забезпечення необхідних заходів в лікувально-профілактичних закладах області", - сказано в ньому.

Рівненська ОДА відмовилася прийняти евакуйованих

У відповіді зазначено, що згідно з методичними вказівками планування заходів щодо запобігання занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних захворювань, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 12 березня 2007 року, Рівненська область розглядається як територія, яка не має прямих транспортних зв'язків з країнами, неблагополучними по карантинних та інших небезпечних інфекційних захворювань.

Зазначається, що державна установа "Центр громадського здоров'я МОЗ зверталася до управління охорони здоров'я Рівненської обладміністрації 10 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва.

Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Ухани громадянами України і іноземцями.