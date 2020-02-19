Не заважай працювати: близько двох тисяч людей вимагають звільнення Ситника біля Кабміну

1,5 тис. людей вимагають звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника біля будівлі Кабінету Міністрів. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій. Учасники акції заблокували проїжджу частину на вулиці Грушевського біля будівлі Кабміну і скандують "Ситника геть!" і "Гончарук - виходь!". Перед Кабміном встановлена сцена, а навпроти стоїть фура з плакатом "Ситник - не заважай працювати". Крім того, частина протестувальників тримають плакати з написами "не приймати законопроект №2178-10 про ринок землі". Правоохоронці забезпечують правопорядок, порушень не спостерігається. Як повідомляли Українські Новини, 216 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту звільнити Ситника з посади директора НАБУ з-за вчинення корупційного правопорушення. 17 січня, в Києві в ході акції протесту біля будівлі Офісу Президента України громадські активісти зажадали відставки викритого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Тим часом, близько 2 тис. людей вимагають скасування фіскалізації фізичних осіб-підприємців біля будівлі Офісу Президента.