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19 лютого 2020, середа, 11:39 13
Кабмін 2020-02-19T11:42:48+02:00
Українські Новини
Не заважай працювати: близько двох тисяч людей вимагають звільнення Ситника біля Кабміну

Не заважай працювати: близько двох тисяч людей вимагають звільнення Ситника біля Кабміну

Елизавета Кесельман
Артем Ситник, Кабмін, мітинги, Гончарук, Відставка Ситника
Мітинги біля Кабміну з вимогою звільнити Ситника
Мітинги біля Кабміну з вимогою звільнити Ситника

1,5 тис. людей вимагають звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника біля будівлі Кабінету Міністрів. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Учасники акції заблокували проїжджу частину на вулиці Грушевського біля будівлі Кабміну і скандують "Ситника геть!" і "Гончарук - виходь!".

Перед Кабміном встановлена сцена, а навпроти стоїть фура з плакатом "Ситник - не заважай працювати". Крім того, частина протестувальників тримають плакати з написами "не приймати законопроект №2178-10 про ринок землі".

Правоохоронці забезпечують правопорядок, порушень не спостерігається.

Як повідомляли Українські Новини, 216 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту звільнити Ситника з посади директора НАБУ з-за вчинення корупційного правопорушення.

17 січня, в Києві в ході акції протесту біля будівлі Офісу Президента України громадські активісти зажадали відставки викритого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Тим часом, близько 2 тис. людей вимагають скасування фіскалізації фізичних осіб-підприємців біля будівлі Офісу Президента.

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