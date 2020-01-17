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Українські Новини
"Требуем уволить коррупционера Сытника!" У здания НАБУ прошла акция протеста

"Требуем уволить коррупционера Сытника!" У здания НАБУ прошла акция протеста

Петр Стуженко
Артем Сытник, НАБУ, Отставка, Акция протеста
Акция протеста у здания Офиса Президента. Фото: facebook.com
Акция протеста у здания Офиса Президента. Фото: facebook.com

Сегодня, 17 января, в Киеве в ходе акции протеста у здания Офиса Президента Украины общественные активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Отметим, ранее Ровенский апелляционный суд признал Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Причиной стал дорогой отдых директора НАБУ в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны", который оплатил другой человек, что фактически является взяткой. В итоге Сытник был внесен в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Активисты вышли к зданию Офиса Президента с плакатами "Артем Сытник - позор и увольнение!", "Требуем уволить коррупционера Сытника!", "Артем Сытник - коррупционер! Вон из НАБУ!" и другими.

Митингующие выразили возмущение тем, что антикоррупционное ведомство возглавляет человек, которого суд признал коррупционером. Активисты настаивают на том, что Сытник должен быть уволен с должности директора НАБУ, так как его руководство органом дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией в Украине и бросает тень на всю украинскую власть.

Напомним, подозрение в коррупционном преступлении было выдвинуто Артему Сытнику еще при прошлой власти. Однако тогда он так и не был отправлен в отставку. Вышедшие на акцию протеста активисты надеются, что новая власть окажется более принципиальной в вопросе борьбы с коррупцией.

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