Ринок землі та боротьба з корупцією: чим сьогодні займуться депутати

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 483 з 4 018 поправок до законопроєкту №2178-10. Парламент приступив до розгляду документа 6 лютого.

Крім того, в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроєкти №3003 про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році та №3015 про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року, а також законопроєкт №2500 про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції" (2-ге читання).

Як повідомляли Українські Новини, лідер "Слуги народу" оцінив можливість дострокового розпуску Верховної Ради.

Раніше ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.