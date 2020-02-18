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  • Громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус
18 лютого 2020, вівторок, 21:40 12
Світ 2020-02-18T21:52:21+02:00
Українські Новини
Громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус

Громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, Росія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Росія заборонила громадянам Китаю в'їзд у країну через коронавірус, в той час, як Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Ухані громадянами України та іноземцями. Відповідне розпорядження прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав 18 лютого.

Про це пише Meduza з посиланням на російський оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

З 19 лютого буде призупинено оформлення запрошень до Росії для громадян Китаю, заборона на в'їзд почне діяти з 20 лютого. Він торкнеться поїздок в цілях туризму, роботи і навчання, а також в особистих цілях. Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться.

Згідно з повідомленням оперативного штабу, заборону на в'їзд для китайців введено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в КНР і тривалим прибуттям на територію РФ громадян КНР".

Як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область.

Також повідомлялося, що літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.

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