Громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус

Росія заборонила громадянам Китаю в'їзд у країну через коронавірус, в той час, як Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Ухані громадянами України та іноземцями. Відповідне розпорядження прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав 18 лютого.

Про це пише Meduza з посиланням на російський оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

З 19 лютого буде призупинено оформлення запрошень до Росії для громадян Китаю, заборона на в'їзд почне діяти з 20 лютого. Він торкнеться поїздок в цілях туризму, роботи і навчання, а також в особистих цілях. Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться.

Згідно з повідомленням оперативного штабу, заборону на в'їзд для китайців введено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в КНР і тривалим прибуттям на територію РФ громадян КНР".

Як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область.

Також повідомлялося, що літак, який прилетить з Уханя дезінфікують, а всі відходи з нього спалять.