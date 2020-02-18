підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 лютого 2020, вівторок, 20:35 5
Зовнішня політика 2020-02-18T20:36:21+02:00
Українські Новини
ЄС очікує від Росії впливу на "ЛНР" і "ДНР" через ескалацію конфлікту на Донбасі

ЄС очікує від Росії впливу на "ЛНР" і "ДНР" через ескалацію конфлікту на Донбасі

Валерия Драгомирова
Європейський Союз, Росія, ескалація конфлікту на Донбасі, Донбас
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Європейський союз очікує від Росії впливу на так звані "Луганську народну республіку" і "Донецьку народну республіку" через ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це Глава представництва ЄС Маті Маасікас написав у своєму мікроблозі twitter, передають Українські Новини.

"ЄС очікує від Росії повного і негайного використання свого впливу на збройні формування, які вона підтримує в цьому відношенні", - сказано в ньому.

Він зазначив, що повідомлення про ескалацію конфлікту в околицях району Золотого із застосуванням зброї, забороненої "мінськими угодами", що призводить до жертв, викликають крайню тривогу ЄС.

Маасікас написав, що наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать узгодженому припиненню вогню.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 4 бойовики загинули і 6 поранено в ході боїв з українськими військовими.

Більше новин про: Європейський Союз Росія ескалація конфлікту на Донбасі Донбас

Держкіно заборонило показ в Україні фільму із Зеленським у головній ролі
Евакуація українців з китайського Уханя: літак доставить громадян в "Бориспіль" 20 лютого
Новини
Перепади температур, дощі зі снігом та туман: прогноз погоди на 19 лютого 21:00
ЄС очікує від Росії впливу на "ЛНР" і "ДНР" через ескалацію конфлікту на Донбасі 20:35
У штабі ООС відзвітували про втрати українців і бойовиків під час бою 20:30
Путін звільнив Суркова з посади помічника президента 20:06
М'яч фіналу Ліги чемпіонів. Фото: uefa
Adidas представив футбольний м'яч фіналу Ліги Чемпіонів 19:44
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У центрі Києва силовики перевіряють речі і документи: заплановано масові акції 10:53
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада 09:09
Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять 08:40
більше новин
Баканов допускає, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути агентами СБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok