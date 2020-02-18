ЄС очікує від Росії впливу на "ЛНР" і "ДНР" через ескалацію конфлікту на Донбасі

Європейський союз очікує від Росії впливу на так звані "Луганську народну республіку" і "Донецьку народну республіку" через ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це Глава представництва ЄС Маті Маасікас написав у своєму мікроблозі twitter, передають Українські Новини.

"ЄС очікує від Росії повного і негайного використання свого впливу на збройні формування, які вона підтримує в цьому відношенні", - сказано в ньому.

Він зазначив, що повідомлення про ескалацію конфлікту в околицях району Золотого із застосуванням зброї, забороненої "мінськими угодами", що призводить до жертв, викликають крайню тривогу ЄС.

Маасікас написав, що наступальні спроби збройних формувань, підтримуваних Росією, повністю суперечать узгодженому припиненню вогню.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Генерального штабу у вівторок 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, 4 бойовики загинули і 6 поранено в ході боїв з українськими військовими.