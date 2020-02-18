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18 лютого 2020, вівторок, 20:06 5
Світ 2020-02-18T20:06:26+02:00
Українські Новини
Путін звільнив Суркова з посади помічника президента

Путін звільнив Суркова з посади помічника президента

Елена Новикова
Росія, Володимир Путін, Звільнення з посади, Владислав Сурков
Владислав Сурков. Фото: РИА Новости
Владислав Сурков. Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку Владислава Суркова з посади помічника президента. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента Росії, передають Українські Новини.

"Звільнити Суркова Владислава Юрійовича з посади помічника Президента Російської Федерації", - сказано в ньому.

За даними російських ЗМІ, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що "український напрямок" відходить до колишньому віце-прем'єру Дмитру Козаку.

Напередодні Путін призначив Козака заступником керівника Адміністрації Президента.

Сурков курирував питання України і був переговірником зі спеціальним представником Сполучених Штатів Америки з питань України Куртом Волкером.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним підготовку до наступної зустрічі лідерів країн, в нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Раніше повідомлялося про те, що робота Владислава Суркова по українському напрямку практично припинилася після перемоги Зеленського.

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