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  • У лютому, березні та влітку буде рекордно менша ціна на газ, — Оржель
18 лютого 2020, вівторок, 18:42 7
Економіка 2020-02-18T18:43:12+02:00
Українські Новини
У лютому, березні та влітку буде рекордно менша ціна на газ, — Оржель

У лютому, березні та влітку буде рекордно менша ціна на газ, — Оржель

Валерия Драгомирова
Олексій Оржель, Ціна на газ, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив про зниження ціни на газ в лютому і березні в порівнянні з січнем.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"В лютому, в березні, влітку - буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу", - сказав Оржель.

При цьому він нагадав, що в січні 2020 року ціна на газ на 25% менша, ніж у січні 2019 року.

"Також зниження ціни на газ, що дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися. Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить, українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе в будинках", - підкреслив Оржель.

Крім того, Оржель звернув увагу на важливість незалежності Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для здійснення контролю над монополістами.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прогнозує зниження ціни на газ до 100 доларів за 1 тис. куб. м улітку 2020 року.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що ціна на газ в лютому буде нижча, ніж у грудні і січні.

Також "Нафтогаз" знизив на січень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 15,5%, або на 850 гривень до 4 650 гривень/тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки облгаззбутів і транспортування) порівняно з раніше встановленою на січень 2020 року ціною.

 

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