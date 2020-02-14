В январе платежка увеличилась, но в феврале у людей платежка снова уменьшится, - Гончарук

В январе по сравнению с декабрем платежка увеличилась, но в феврале у людей платежка снова уменьшится. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале ТРК "Украина", передают Українськi Новини.

"В январе по сравнению с декабрем платежка увеличилась, к сожалению, это обусловлено объективными факторами, такими как цена на газ. Но в феврале у людей снова платежка уменьшится, что также является следствием ценовых колебаний", - сказал Гончарук.



По его словам, необходимо сравнивать платежи за тепло и газ за январь текущего года с январем прошлого года.



"Когда мы говорим, что в эту зиму нам удалось значительно снизить затраты для людей на тепло и газ мы говорим о том, что по сравнению с прошлой зимой такие затраты значительно меньше. И это не потому что теплая зима и так далее, есть много объективных факторов, которые на это воздействуют...В итоге за всю зиму люди значительно меньше заплатят и за тепло и за газ, чего раньше не было", - отметил Гончарук.



Напомним, ранее Гончарук пообещал, что февральские платежки будут самыми "дешевыми" за зиму.



Кроме того, Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну.