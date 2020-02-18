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18 лютого 2020, вівторок, 18:30 26
Політика 2020-02-18T19:15:28+02:00
Українські Новини
Держкіно заборонило показ в Україні фільму із Зеленським у головній ролі

Держкіно заборонило показ в Україні фільму із Зеленським у головній ролі

Таня Войтюк
Держкіно, Володимир Зеленський, фільм, Жерар Депардье, Катерина Варнава
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В 2019 році Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заборонило поширення і демонстрацію п'яти фільмів, знятих в різний період. До їх числа увійшов фільм з нинішнім Президентом України Володимиром Зеленським.

На офіційному сайт агентства опубліковано список заборонених фільмів для кіно, телепоказу, публічного комерційного та домашнього відео (по 2019).

На підставі закону "про кінематографію" та наказів Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці" під заборону потрапили три фільми.

Перші два - іноземні фільми: "Мачете" (США, 2008) - в ньому знімається американський актор Стівен Сігал, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, а також "Шибеники з Тимпельбаха" (Франція, 2008) - за те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє, який має російське громадянство.

В цю категорію потрапив і комедія "Вісім перших побачень" (2012), в якій знімалася російська актриса Катерина Варнава. Вона внесена в перелік осіб, які представляють загрозу нацбезпеці України. Одним з продюсерів та сценаристів цього фільму є нинішній Президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв у стрічці одну з головних ролей.

Скріншот з к/фСкріншот з к/ф "Вісім перших побачень"

Також на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно продовжив заборону на російські фільми "Я так не думаю" (2017) Давида Данієляна і "Стріла" (2017) Євгена Нікітіна.

Як повідомляли Українські Новини, головою Держкіно стала директор запорізького кінотеатру Марина Кудерчук.

Раніше Держкіно повідомило про намір зняти фільм "Бабин Яр" за 49 млн гривень.

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