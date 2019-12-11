Госкино хочет снять фильм "Бабий Яр" за 49 млн гривен

Государственное агентство по делам кино намерено договориться с компанией "Солар Медиа интертеймент" (Киев) о предоставлении господдержки на съемки фильма "Бабий Яр" за 49,3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

При этом, компания-победитель была единственной компанией, участвовавшей в торгах. Согласно данным государственного реестра юридических лиц, директором компании-победителя является Людмила Бобруйко, а ее владельцами ООО "Тоббако Шоп" и ООО "Корент М".

Как сообщали Українськi Новини, Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Госкино на сумму 800 млн гривен. Согласно анализу госфинансирования кинематографии, с 2015 года Госкино выделило 1,6 млрд гривен на поддержку производства 224 фильмов 92 продюсерам.

Также Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн. Единственным фильмом, который вернул в бюджет больше полученной господдержки оказалась лента "Прототип продакшн" "Сумасшедшая свадьба". Получив из бюджета 1,18 млн грн, фильм "взял" в прокате 54,9 млн грн и честно вернул в бюджет 1,3 млн