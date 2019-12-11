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11 декабря 2019, среда, 20:37 260
Общество 2019-12-11T20:37:53+02:00
Українські Новини
Госкино хочет снять фильм "Бабий Яр" за 49 млн гривен

Госкино хочет снять фильм "Бабий Яр" за 49 млн гривен

Елизавета Кесельман
Госкино, Бюджет на 2020, Средства для фильма, новый фильм съемки, Бабий Яр
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Государственное агентство по делам кино намерено договориться с компанией "Солар Медиа интертеймент" (Киев) о предоставлении господдержки на съемки фильма "Бабий Яр" за 49,3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

При этом, компания-победитель была единственной компанией, участвовавшей в торгах. Согласно данным государственного реестра юридических лиц, директором компании-победителя является Людмила Бобруйко, а ее владельцами ООО "Тоббако Шоп" и ООО "Корент М".

Как сообщали Українськi Новини, Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Госкино на сумму 800 млн гривен. Согласно анализу госфинансирования кинематографии, с 2015 года Госкино выделило 1,6 млрд гривен на поддержку производства 224 фильмов 92 продюсерам.

Также Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн. Единственным фильмом, который вернул в бюджет больше полученной господдержки оказалась лента "Прототип продакшн" "Сумасшедшая свадьба". Получив из бюджета 1,18 млн грн, фильм "взял" в прокате 54,9 млн грн и честно вернул в бюджет 1,3 млн

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