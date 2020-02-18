Нотаріуси зможуть реєструвати шлюби і розлучення в будь-який день

Міністерство юстиції має намір надати нотаріусам повноваження реєструвати розірвання шлюбів за відсутності майнових спорів і дітей та укладення шлюбів.

Про це йдеться у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

Також Мін'юст планує запровадити можливість подачі заяв у сфері держреєстрації актів цивільного стану у будь-який орган держреєстрації таких актів незалежно від проживання заявника, у тому числі в електронній формі.

Крім того, Мін'юст планує законодавчо врегулювати реєстрацію шлюбів у будь-який визначений нареченою і нареченим день.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні у 2019 році було зареєстровано в шість разів більше одружень, ніж розлучень. Тим часом, в дзеркальну дату (19.09.2019) у Києві одружилися 227 пар.

Також в Україні тепер можна буде повторно розписатися в РАДСІ, щоб "освіжити почуття". Провести ювілейну церемонію може будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Під час церемонії сімейним парам вручать свідоцтво про шлюб. Правда, в ньому буде зазначено "повторно".