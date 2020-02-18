Письменниця Забужко видала фото з угорськими євреями в Аушвіці за депортацію українців

Письменниця Оксана Забужко опублікувала фальшивку, видаючи відому фотографію прибуття поїзда з угорськими євреями до нацистського табору смерті Аушвіц (Освенцим) за нібито фотографію депортації українців.

Про це повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Пікантності цій ситуації додає те, як письменниця висловилася: "Це ж не транспорт в Аушвіц збирають - це наших земляків з рідного дому на Сибір і Колиму зганяють". Фото євреїв перед смертю, Забужко використовує для пропаганди та ненависті: "малоросам-"мизамірцам", з платною аґентурою включно, варто б це фото збільшити й повісити собі на стіну на видному місці: щоб хоч зрідка уявляли себе, в разі приходу "мишебратьєв", ось цими, що на пероні - з клумаками на Читу й Красноярськ", - прокоментував Долинський повідомлення Забужко.

Повідомлення з фальшивою фотографією. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Зазначимо, раніше цю фальшивку запустив історичний веб-сайт та журнал "Локальна історія". З реальними фотографіями з "освенцимського альбому" (The Auschwitz Album) в кількості 193 штук можна ознайомитися на веб-сайті ізраїльського національного меморіалу Голокосту та Героїзму "Яд Вашем".

Публікація "Локальної історії" з тієї ж фальшивкою. Фото: facebook.com/LokalnaIstoria

Директор Українського єврейського комітету підкреслює весь жах того, що зображення цих невинних жінок і дітей, які загинули мученицькою смертю у нацистському таборі смерті, використовують у політичних маніпуляціях і фейках, розпалюючи ворожнечу та ненависть.

Нагадаємо, 27 січня Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Україна солідарна з Польщею в тому, що Радянський Союз винен у початку Другої світової війни та Голокосту.

Як повідомляли Українські Новини, політики та соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту.