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18 лютого 2020, вівторок, 14:58 50
Силові структури 2020-02-18T15:00:23+02:00
Українські Новини
Баканов допускає, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути агентами СБУ

Баканов допускає, що фігуранти справи про вбивство Шеремета могли бути агентами СБУ

Елизавета Кесельман
СБУ, Іван Баканов, справа Шеремета, вбивство Павла Шеремета
Іван Баканов. Скріншот трансляції
Іван Баканов. Скріншот трансляції "Рада"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключає, що фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, зокрема "Буча", могли бути агентами СБУ. Про це він сказав Українським Новинам.

"Можливо, можливо вони (фігуранти) були їх (співробітників СБУ) агентурою", - сказав він.

Він не повідомив, які завдання агентура могла виконувати для СБУ.

Також Баканов заявив, що оприлюднена у ЗМІ аудіозапис розмови співробітника СБУ з одним з фігурантів справи не означає, що він причетний до справи Шеремета.

Також Баканов спростував інформацію про те, що СБУ якимось чином блокує розслідування справи про вбивство Шеремета, не даючи поліції допитати цікавлять слідство співробітників СБУ.

Він додав, що СБУ готова допомогти в цьому напрямку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив про причетність співробітника Департаменту контррозвідки Служби безпеки Андрія Омельченка до приховування фактів про вбивство журналіста Павла Шеремета і опублікував аудіозапис нібито розмови Омельченка з фігурантом справи Владиславом Грищенком (на прізвисько "Буча").

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