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18 лютого 2020, вівторок, 12:25 14
Суспільство 2020-02-18T14:00:03+02:00
Українські Новини
Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупівлю книжок у бібліотеки

Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупівлю книжок у бібліотеки

Анна Рудык
бібліотеки, бібліотека, Книги, Міністерство культури України, Мінкультури
Книги. Фото: @fotolia/connel_desigt
Книги. Фото: @fotolia/connel_desigt

В той час, як тепер бібліотеки будуть зобов'язані показати нового читача, щоб отримати нові книги у міністра Бородянського, Міністерство культури, молоді та спорту має намір направити близько 29 млн гривень на закупівлю книг в українські бібліотеки.

Про це повідомила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк на прес-конференції у вівторок, передають Українські Новини.

"У нас була велика дискусія про те закуповувати, яку кількість закуповувати, який відсоток коштів державного бюджету направити на те, щоб закуповувати книги... Цього року із коштів Українського інституту книги виділено близько 29 млн гривень",- сказала вона.

Подоляк зазначила, що книги будуть надані тим бібліотекам, які покажуть план своєї роботи і що вони будуть робити з книгами.

Вона також зазначила, що на даний момент в Україні налічується близько 33 тис. бібліотек, понад 15 тис. з них є публічними.

Крім цього, Подоляк зазначила, що на Україні вже оцифровані близько 6 тис. бібліотек і спільно з Міністерством цифровий трансформації планується оцифровувати ще більше.

Вона наголосила, що важливою проблемою є розмір заробітної плати бібліотекарів, тому планується ввести додаткові критерії роботи, виконання якої дозволить працівникам бібліотек отримувати зарплати вище.

Вона також зазначила, що Мінкультури спільно з Міністерством освіти та Інститутом книги мають намір запровадити в дитячих садках 15-хвилинне читання українських оповідань перед сном для просування української літератури.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський зазначив, що Мінкультури має намір зайнятися просуванням читання, на що закладено 8 млн гривень.

Метою міністерства буде залучити хоча б 5% населення до читання в рік.

У державному бюджеті Мінкультури на 2020 рік на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів передбачено близько 800 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Подоляк розповіла, за якої умови тепер міністерство буде закуповувати книги для тих чи інших бібліотек.

Також Мінкультури хоче створити українську електронну бібліотеку.

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