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  • Великі платники податків збільшили сплату єдиного соцвнеску до 5,2 млрд гривень
18 лютого 2020, вівторок, 11:26 9
Економіка 2020-02-18T11:45:59+02:00
Українські Новини
Великі платники податків збільшили сплату єдиного соцвнеску до 5,2 млрд гривень

Великі платники податків збільшили сплату єдиного соцвнеску до 5,2 млрд гривень

Анна Рудык
податки, єдиний соцвзнесок, ЄСВ, Офіс великих платників податків, великі платники податків
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

В той час, як Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ, в січні великі платники податків збільшили сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) до держбюджету на 14,3%, або на 660 млн гривень до 5,2 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.

Сплата податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та єдиного соціального внеску, нараховані платникам Офісу великих платників податків ДПС, в січні 2020 зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, з початку року до зведеного бюджету надійшло 1,2 млрд гривень податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати, що на 23,9%, або на 237,4 млн гривень більше, ніж за січень 2019 року.

У січні підприємствами Офісу великих платників сплачено 5,2 млрд гривень єдиного соціального внеску, на 659,9 млн гривень, або на 14,3% більше торішніх показників.

Також у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,3%, або на 73,6 млн гривень зросли надходження по військовому збору, якого сплачено до державного бюджету в розмірі 476,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 зросла на 12%.

Раніше великі платники податків збільшили відрахування до держбюджету на 12,5% за 8 місяців.

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