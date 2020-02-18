Великі платники податків збільшили сплату єдиного соцвнеску до 5,2 млрд гривень

В той час, як Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ, в

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.

Сплата податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати та єдиного соціального внеску, нараховані платникам Офісу великих платників податків ДПС, в січні 2020 зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, з початку року до зведеного бюджету надійшло 1,2 млрд гривень податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати, що на 23,9%, або на 237,4 млн гривень більше, ніж за січень 2019 року.

У січні підприємствами Офісу великих платників сплачено 5,2 млрд гривень єдиного соціального внеску, на 659,9 млн гривень, або на 14,3% більше торішніх показників.

Також у січні порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,3%, або на 73,6 млн гривень зросли надходження по військовому збору, якого сплачено до державного бюджету в розмірі 476,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 зросла на 12%.

Раніше великі платники податків збільшили відрахування до держбюджету на 12,5% за 8 місяців.