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02 октября 2019, среда, 11:03 168
Финансы 2019-10-02T11:14:33+03:00
Українські Новини
Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 выросло на 12%

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 выросло на 12%

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 год выросло на 12%, или на 187 юридических лиц до 1 660.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Отмечается, что в перечень крупных плательщиков включаются плательщики, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре отчетных квартала превысил 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет за такой же период превысила 1 млн евро (из них налоговых платежей не менее 500 тыс. евро).

Как сообщали Українські Новини, количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс.

В сентябре государственный бюджет недовыполнен по доходам на 7,3% или на 5,3 млрд гривен.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился на 0,3% с 61,83 млрд гривен (на 1 сентября) до 61,618 млрд гривен (на 1 октября).

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