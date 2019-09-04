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04 сентября 2019, среда, 16:20 20
Финансы 2019-09-04T16:23:23+03:00
Українські Новини
Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 12,5% за 8 месяцев

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 12,5% за 8 месяцев

В январе-августе текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату налогов и сборов в госбюджет на 12,5% до 237,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

По результатам августа, доля налоговых платежей от большого бизнеса составила 57,3% от всех налоговых платежей, направленных в госбюджет.

В том числе налог на прибыль составил 73,9%, налог на добавленную стоимость - 57,4% и акцизный налог - 95,2%.

Общий объем поступлений, которые обеспечили плательщики офиса в течение прошлого месяца, составил более 36,1 млрд гривен - это почти на 1,8 млрд гривен превышает сбор платежей в июле прошлого года.

Налог на добавленную стоимость составил 10,1 млрд гривен, акциза за 8 месяцев собрано на 5,8 млрд гривен, а налога на прибыль - 16,5 млн гривен.

Также в бюджет за 8 месяцев поступило 3,7 млрд гривен налогов военного сбора, а также 40,7 млрд гривен единого социального взноса (ЕСВ).

Как сообщали Українські Новини, дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 31,3 млрд гривен.

Офис крупных налогоплательщиков предъявил "Арселор Миттал Кривой Рог", в офис которого накануне СБУ пришла с проверкой, претензии на 9 млрд гривен в результате проверки предприятия.

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