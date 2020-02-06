Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления

Государственное управление делами (ГУД) при Президенте Украины сообщило, что не осуществляло оплату расходов, связанных с подготовкой поздравления Президентом Владимиром Зеленским граждан с Новым 2020 годом.

Об этом говорится в ответе Госуправделами в ответе на информационный запрос Українських Новин.

"Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления Президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась", - сказано в ответе.

Также Госуправделами проинформировало, что обеспечение деятельности Президента Украины осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" (КПКВК 0301010).

Напомним, в видеопоздравлении Президента Зеленского с Новым 2020 годом принимали участие певцы Олег Винник, Потап, Dzidzio, певицы Оля Полякова и Тина Кароль, а также многие известные украинцы.

Как сообщали Українські Новини, 1 января Президент Зеленский пожелал украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.