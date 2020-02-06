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06 февраля 2020, четверг, 06:23 93 Документ
Президент 2020-02-06T06:23:02+02:00
Українські Новини
Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления

Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления

Павел Твердохлиб
ГУД, Госуправление делами при Президенте, Президент Украины, Владимир Зеленский, новогоднее поздравление
Владимир Зеленский. Скриншот новогоднего видеопоздравления-2020
Владимир Зеленский. Скриншот новогоднего видеопоздравления-2020

Государственное управление делами (ГУД) при Президенте Украины сообщило, что не осуществляло оплату расходов, связанных с подготовкой поздравления Президентом Владимиром Зеленским граждан с Новым 2020 годом.

Об этом говорится в ответе Госуправделами в ответе на информационный запрос Українських Новин.

"Документы на получение услуг, связанных с подготовкой поздравления Президентом Украины Владимиром Зеленским граждан с Новым годом, в Государственное управление делами не поступали, и, соответственно, оплата за них не осуществлялась", - сказано в ответе.

Также Госуправделами проинформировало, что обеспечение деятельности Президента Украины осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" (КПКВК 0301010).

Напомним, в видеопоздравлении Президента Зеленского с Новым 2020 годом принимали участие певцы Олег Винник, Потап, Dzidzio, певицы Оля Полякова и Тина Кароль, а также многие известные украинцы.

Как сообщали Українські Новини, 1 января Президент Зеленский пожелал украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины. 

Источник : Українські новини
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