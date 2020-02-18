Екс-бійця спецназу "Омега" підозрюють у вбивстві активістів Майдану

Офіс генерального прокурора повідомив колишньому бійцеві спецпідрозділу "Омега" про підозру у вбивстві і замаху на вбивство активістів Евромайдана на вул. Інститутській у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора 17 лютого 2020 року повідомлено про підозру колишньому працівнику внутрішніх військ МВС України, а саме спецпідрозділу "Омега", в перевищенні влади і службових повноважень, а також замах на умисне вбивство", - сказано в ньому.

За версією слідства, вказана особа підозрюється у скоєнні замаху на умисне вбивство протестувальника і умисне вбивство учасника акцій масових протестів протягом 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві.

За даними слідства, зазначені злочини він скоїв способом, небезпечним для життя багатьох осіб та за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут", підпорядкованого Міністерству внутрішніх справ.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня ДБР сформувало підрозділ по розслідуванню справ Майдану.

Також ДБР призначило колишнього заступника директора бюро Олександра Буряка керівником спецпідрозділу з розслідування злочинів часів Майдану.