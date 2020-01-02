ГБР назначило руководителя спецподразделения по делам Майдана

Государственное бюро расследований назначило бывшего заместителя директора бюро Александра Буряка руководителем спецподразделения по расследованию преступлений времен Майдана.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

До этого Буряк занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований, он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Комиссия с участием представителей консультативной миссии Совета Европы выбрала его на эту должность.

"Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", - сказано с сообщении.

Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности правоведение.

В правоохранительных органах с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора Киева, заместителем начальника Управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября ГБР создало специальное подразделение по расследованию дел Майдана.

Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.