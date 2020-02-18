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18 лютого 2020, вівторок, 09:52 6
Суспільство 2020-02-18T12:15:03+02:00
Українські Новини
Влада Запоріжжя сьогодні відкрила школи після карантину

Влада Запоріжжя сьогодні відкрила школи після карантину

Елизавета Кесельман
Запоріжжя, Карантин, Продовження карантину, Закінчення карантину

Влада Запоріжжя оголосила про закінчення карантину в усіх школах та про відновлення навчального процесу у вівторок 18 лютого. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

Таке рішення місцева Рада прийняла вчора. Голова Запоріжжя аргументував це рішення тим, що кількість дітей, які захворіли на грип та гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) значно зменшилося.

Скріншот:facebook/Володимир-Буряк-Офіційна сторінка-міського голови-ЗапоріжжяСкриншот:facebook/Владимир-Буряк-Официальная-страница-городского-головы-Запорожья

У той же час, чиновник закликав берегти себе і в разі виявлення симптомів відразу ж звертатися до лікарів.

"Карантин у запорізьких школах завершується - з завтрашнього дня учні повернуться до навчання. Таке рішення ми прийняли сьогодні, враховуючи зниження кількості хворих дітей", - йдеться в повідомленні.

Це рішення викликало негативну реакцію серед жителів міста. Так, в коментарях під постами мера користувачі поскаржилися, що їх не попередили заздалегідь про раптове закінчення карантину, а також заявили про те, що рішення не є розумним, оскільки епідпоріг захворювань не зменшився, і діти схильні до ризику захворіти.

Коментарі на сторінці мера Запоріжжя.Скріншоти: facebook/Володимир-Буряк-Офіційна сторінка-міського голови-ЗапоріжжяКоментарі на сторінці мера Запоріжжя.Скріншоти: facebook/Володимир-Буряк-Офіційна сторінка-міського голови-Запоріжжя

Як повідомляли Українські Новини, карантин у Запоріжжі продовжили у всіх школах з-за грипу та ГРВІ до 17 лютого.

в Запорізькій області на 8% перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ.

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