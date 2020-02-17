В Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Запорожской области по данным на понедельник, на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



Всего за неделю зарегистрировано 10,897 тыс. случаев заболевания.



Показатель заболеваемости - 639,1 случаев на 100 тыс. населения, что превышает эпидемический порог.



Из общего количества заболевших 61% или 6,632 тыс. случаев составляют дети в возрасте 0-17 лет. Госпитализировано 329 человек, 60% из которых - дети.



С октября 2019 года в Запорожской области зафиксированы 4 смертельных случая в результате заболевания гриппом, вирус тип А.



Как сообщали Українськi Новини, Запорожье продлило карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.



По данным на 10 февраля Запорожская область закрыла 282 школы на карантин полностью и 9 частично из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.