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17 февраля 2020, понедельник, 18:37 77
Общество 2020-02-17T18:38:55+02:00
Українські Новини
В Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Запорожской области на 8% превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Валерия Драгомирова
Минздрав, Эпидемический порог, Грипп, ОРВИ, Запорожская область
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В Запорожской области по данным на понедельник, на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Всего за неделю зарегистрировано 10,897 тыс. случаев заболевания.

Показатель заболеваемости - 639,1 случаев на 100 тыс. населения, что превышает эпидемический порог.

Из общего количества заболевших 61% или 6,632 тыс. случаев составляют дети в возрасте 0-17 лет. Госпитализировано 329 человек, 60% из которых - дети.

С октября 2019 года в Запорожской области зафиксированы 4 смертельных случая в результате заболевания гриппом, вирус тип А.

Как сообщали Українськi Новини, Запорожье продлило карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

По данным на 10 февраля Запорожская область закрыла 282 школы на карантин полностью и 9 частично из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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