Біля лінії розмежування йде бій, бойовики атакували українських військових, - штаб ООС

Бойовики намагалися перейти лінію розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та зробили спробу просування через лінію розмежування", - сказано в ньому.

Станом на зараз йде бій.

Внаслідок обстрілу бойовиків українські захисники зазнали втрат.

Наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил дають адекватну відповідь супротивникові, бойовикам завдається вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності.

Втрати противника уточнюються.

Також бойовики атакували позиції підрозділів ООС поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Противник веде обстріл по українських військових із забороненого "мінськими угодами" озброєння.

Бойовики застосовують міномети калібру 120 мм, ведуть вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил.

Військові ООС затримали бойовика, навідник-оператор дав свідчення про злочини окупантів.