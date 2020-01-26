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26 января 2020, воскресенье, 19:49 30
Силовые структуры 2020-01-26T19:50:04+02:00
Українські Новини
Боевики ограничили передвижение патрулей ОБСЕ на участках разведения сил

Боевики ограничили передвижение патрулей ОБСЕ на участках разведения сил

Ольга Фандорина
ОБСЕ, Боевики
ОБСЕ Фото: Пресс-служба МО
ОБСЕ Фото: Пресс-служба МО

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет об ограничении пятый день подряд боевиками свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на участках разведения сил и средств.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в нем.

В ежедневном отчете от 25 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах возле населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское.

Кроме того, в пункте пропуска на украинско-российской границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю миссии предложили покинуть указанные районы.

"Пятый день подряд представители вооруженных формирований Российской Федерации ограничивают доступ наблюдателей миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми.

Как сообщали Українські Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений ООС 24 января, 1 украинский военнослужащий ранен.

Ранее Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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