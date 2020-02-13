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13 февраля 2020, четверг, 11:54 189
Силовые структуры 2020-02-13T11:55:26+02:00
Українські Новини
Военные ООС задержали боевика: наводчик-оператор дает показания о преступлениях оккупантов

Военные ООС задержали боевика: наводчик-оператор дает показания о преступлениях оккупантов

Таня Войтюк
ООС, зона ООС, Задержание, Боевики
Военные. Фото: facebook.com/www.vdv.mil.gov.uа
Военные. Фото: facebook.com/www.vdv.mil.gov.uа

Военные операции Объединенных сил (ООС) задержали боевика 12 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что за прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад оперативно-тактической группировки "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск рядовой Владислав Русланович, 1995 года рождения.

Указано, что при себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

На данный момент задержанного опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Он дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.

Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

Как сообщали Українські Новини, боевики на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение.

Ранее боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое были ранены.

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