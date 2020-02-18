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18 лютого 2020, вівторок, 09:09 10
Верховна Рада і партії 2020-02-18T09:15:32+02:00
Українські Новини
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада

Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада

Анна Рудык
Порядок денний, Ринок землі, військові навчання, Верховна Рада
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок продовжить розгляд у другому читанні законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 216 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10.

Парламент приступив до розгляду документа 6 лютого.

Крім того, в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроекти №3003 про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році та №3015 про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року, а також законопроект №2500 про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції" (2-ге читання).

Як повідомляли Українські Новини, лідер "Слуги народу" оцінив можливість дострокового розпуску Верховної Ради.

Раніше ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

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