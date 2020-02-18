В Азовському морі очевидці зняли дельфінів, що грали біля берега

На Азовському морі в лютому дельфіни почали все ближче підпливати до берега, користуючись випадком відсутності відпочиваючих на узбережжі. Відобразити видовище на відео вдалося місцевим очевидців.

Унікальних ссавців вдалося зафіксувати на відео біля берегів Арбатської стрілки в неділю, 16 лютого.

На записі видно, як пара дельфінів пустує біля берега, насолоджуючись, судячи з усього, теплою зимою в Україні.

Як повідомляли українські новини Новини, з початку 2019 були знайдені мертвими 74 дельфіна, яких викинуло на береги України.

Крім того, дельфін вивчив мову морських свиней після 17 років життя серед них, а в липні 2017 року на мілководді Дунаю врятували трьох дельфінів, які не зуміли повернутися в море.

Раніше суд заарештував дельфінарій "Немо" в Києві за шахрайство в особливо великих розмірах.

У Чорному морі в районі селища Новий Світ помітили аномального дельфіна, має мутацію хвостового плавця.

Також в окупованому Криму дельфіни українських ВМС померли від голоду.

В 2017 в Одеській області в мережах браконьєрів виявили 7 мертвих дельфінів.