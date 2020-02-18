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18 лютого 2020, вівторок, 08:40 46
Суспільство 2020-02-18T08:48:48+02:00
Українські Новини
Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять

Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять

Анна Рудык
Евакуація українців, Евакуація українців з Китаю, коронавірус в Китаї, евакуація українців з Уханя
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Фахівці мають намір по прибутті в Україну провести дезінфекцію повітряного судна, яке буде залучено до евакуації громадян з китайського Уханя.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають Українські Новини.

"Літак пройде спеціальну дезінфекцію... Всі відходи з літака, залишки їжі і так далі будуть спалені", - сказав міністр.

В якій аеропорт прилетить літак, Аваков не повідомив, оскільки, за його словами, обговорюється 3-4 аеропорти.

Також він дав зрозуміти, що евакуйовані громадяни будуть розміщені в карантинному таборі неподалік аеропорту.

Він повідомив, що Кабінет Міністрів розглядав 12 можливих місць для розміщення прибулих.

Як повідомляли Українські Новини, влада України має намір евакуювати з китайського Уханя громадян Німеччини, Нідерландів, Аргентини, Коста-Ріки, Бразилії та Росії. Вони пройдуть суворий контроль при посадці на літак, так само, як і українці.

Раніше МОЗ засекретив два місця, які вибрав для утримання евакуйованих з Китаю людей.

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Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять
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