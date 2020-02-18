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18 лютого 2020, вівторок, 05:55 13
Економіка 2020-02-18T09:53:03+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют на 18 лютого

НБУ продовжує зміцнювати гривню: курс валют на 18 лютого

Анна Рудык
Курс валют, курс євро, Курс НБУ, курс долара
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 лютого, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,8208
1 долар США 24,4456
1 швейцарський франк 24,8937
10 ієн 2,225
10 російських рублів 3,8485
1 євро 26,4954

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 лютого на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс купівлі – на 1,66% до 24,3106 UAH/USD. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 14 лютого, не змінився і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю знизився на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

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