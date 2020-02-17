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17 лютого 2020, понеділок, 23:15 7
Зовнішня політика 2020-02-17T23:16:20+02:00
Українські Новини
Масштабний обмін полоненими планується провести до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Масштабний обмін полоненими планується провести до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , нормандський формат, Нормандська четвірка, Обмін полоненими
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що черговий масштабний обмін утримуваними особами заплановано провести до наступної зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Цього разу (у грудні 2019 року в Парижі) вдалося більш-менш досягти прогресу хіба що в обміні людей. Ми зробили великий обмін, повернули багато українців додому. І ми плануємо до наступної зустрічі також провести великий обмін полоненими", - сказав він.

Пристайко нагадав, що зустріч у "нормандському форматі" запланована на квітень.

За його словами, на ній обговорюватимуться ті питання, які не були вирішені на попередній зустрічі.

Зокрема, президент Володимир Зеленський має намір наполягати на пріоритетності створення тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі робочої підгрупи з питань кордону.

Також міністр підкреслив, що досі не вирішено питання припинення вогню, допуску Міжнародного Комітету Червоного Хреста на окуповані території, обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого Пристайко прогнозував повернення 100 українців в результаті обміну з Росією і самопроголошеними Донецької та Луганської "народними республіками" найближчим часом.

Раніше Зеленський заявив, що готується повернення 200 ув'язнених українців.

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