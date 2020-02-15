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15 февраля 2020, суббота, 20:46 45
Внешняя политика 2020-02-15T20:46:02+02:00
Українські Новини
Готовится возвращение 200 заключенных украинцев, - Зеленский

Готовится возвращение 200 заключенных украинцев, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Россия-Украина, Владимир Зеленский, Пленные, Возвращение пленных
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

По словам президента, после "нормандского" саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилось, однако позже оно снова выросло в январе.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

"Это большой трек и не потому, что это мы возвращаем кого домой, их ждут просто их семьи", - добавил президент.


Как сообщали Українські Новини, Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе. 

Ранее Зеленский встретился с главой МВФ на Мюнхенской конференции по безопасности.

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