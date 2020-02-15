Готовится возвращение 200 заключенных украинцев, - Зеленский

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

По словам президента, после "нормандского" саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилось, однако позже оно снова выросло в январе.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

"Это большой трек и не потому, что это мы возвращаем кого домой, их ждут просто их семьи", - добавил президент.



Как сообщали Українські Новини, Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе.



Ранее Зеленский встретился с главой МВФ на Мюнхенской конференции по безопасности.