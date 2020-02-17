Розведення сил і "формулу Штайнмайєра" у законодавство: Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підстави для проведення наступного саміту лідерів країн "нормандського формату" з'являться у разі виконання попередніх домовленостей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Росії, передають Українські Новини.



"Перш ніж скликати саміт, необхідно не лише виконати те, про що домовилися раніше, але і зрозуміти, з яким набором рішень ми виходимо на новий саміт. До цього належить приступити, коли завершиться процес реалізації того, що було досягнуто раніше. Тому заяви наших колег по "нормандскому формату" про квітень як дату скликання саміту – це їх побажання, ідеї, які вони висловлюють вголос, не більше того", - заявив Лавров, відповідаючи на питання журналістів про дату наступного саміту.



Він зазначив, що підстави для проведення наступного саміту з'являться у разі виконання попередніх домовленостей.



"Підстави можуть з'явитися тільки в одному випадку: якщо рішення попереднього саміту, який відбувся в грудні 2019 р. у Парижі, будуть виконані. Поки ми не спостерігаємо прогресу ні на одному з напрямів. Розведення сил і засобів гальмується Києвом", - зазначив він.



Він заявив, що раніше президент Володимир Зеленський наполіг на розведенні сил і засобів в трьох населених пунктах, але це питання досі на етапі узгодження.



Крім того, на думку російської сторони, Україна не взаємодіє з представниками самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" в питанні розмінування територій.



Також Лавров підкреслив, що Україна не включила "формулу Штайнмайєра" у своє законодавство. Він зазначив, що "нормандські саміти" схвалюють домовленості, які неможливо втілити в життя без предметної роботи в тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія).



Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".



Раніше Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".