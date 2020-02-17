підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 22:06 6
Суспільство 2020-02-17T22:22:23+02:00
Українські Новини
Покинутих дітей з 2020 року не будуть влаштовувати в дитячі будинки безкоштовно

Покинутих дітей з 2020 року не будуть влаштовувати в дитячі будинки безкоштовно

Ольга Фандорина
дитбудинок, Дитбудинки, Відмова від дітей, Дитячі будинки

В Україні закінчують реформування будинків дитини для влаштування дітей у патронатні або прийомні сім'ї. Про це заявив під час селекторної наради з представниками ОДА заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає прес-служба Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

За його словами, це означає, що з 2020 року дітей не будуть влаштовувати в будинки дитини, але будуть робити все можливе, щоб дитина жила з рідними батьками, і лише у виняткових випадках – направляти в патронатні або прийомні сім'ї, а також сімейні будинки дитини.

"Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри будуть надавати допомогу всім дітям, незалежно від їх соціального статусу та віку", – зазначив Коваль.

За його словами, з цього року влаштування дітей у дитячі будинки стане платним.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні скасували відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей.

Також повідомлялося, що в дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року.

Більше новин про: дитбудинок Дитбудинки Відмова від дітей Дитячі будинки

У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень
МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю
Новини
Розведення сил і "формулу Штайнмайєра" у законодавство: Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі" 22:57
Дубинський заявив, що домовився з МОЗ не розміщувати українців з Уханя на карантин в Обухівському районі 22:26
Діти провалилися під лід в Харківській області: двоє загинули 22:24
Покинутих дітей з 2020 року не будуть влаштовувати в дитячі будинки безкоштовно 22:06
ВООЗ оголосив коронавірус менш смертельним у порівнянні з іншими інфекціями 21:26
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці 18:06
більше новин
ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у депутати Ради в окрузі №179 Харківської області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok