Покинутих дітей з 2020 року не будуть влаштовувати в дитячі будинки безкоштовно

В Україні закінчують реформування будинків дитини для влаштування дітей у патронатні або прийомні сім'ї. Про це заявив під час селекторної наради з представниками ОДА заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає прес-служба Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

За його словами, це означає, що з 2020 року дітей не будуть влаштовувати в будинки дитини, але будуть робити все можливе, щоб дитина жила з рідними батьками, і лише у виняткових випадках – направляти в патронатні або прийомні сім'ї, а також сімейні будинки дитини.

"Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри будуть надавати допомогу всім дітям, незалежно від їх соціального статусу та віку", – зазначив Коваль.

За його словами, з цього року влаштування дітей у дитячі будинки стане платним.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні скасували відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей.

Також повідомлялося, що в дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року.