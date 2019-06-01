В детские дома перестанут принимать детей с 2020 года, - Супрун

С 2020 года детей из детских домов будут направлять в приемные семьи. Фото: pixabay.com

С 2020 года детей из детских домов будут направлять в приемные семьи. Фото: pixabay.com

С 2020 года детей из детских домов будут направлять в приемные семьи.

Об этом говорится в сообщении и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Facebook, передают Українські Новини.

В прошлом году Министерством здравоохранения был подготовлен проект постановления Кабмина "Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям".

В соответствии с проектом, предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

"К 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. Также с 2020 года детей не будут принимать дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в центрах будет создано в соответствии с потребностями общества", - говорится в сообщении.

"Сегодня критически не хватает реабилитационных и паллиативных центров. С момента направления ребенка в такой центр до начала лечения проходит около года. Это сильно влияет на эффективность лечения и реабилитации ребенка. В новых центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативной помощи. Центр также может оказывать услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. На интернаты эти заведения не превратятся", - сообщила Супрун.

Также она отметила, что эти услуги для граждан будут бесплатными.

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