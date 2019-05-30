В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных детей

Верховная Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.

За принятие законопроекта №6350 в целом проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".

На данный момент лицу, которое усыновило новорожденного ребенка, предоставляется отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).

Вместе с тем, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен после достижения им двухмесячного возраста.

Таким образом, нормы Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках" противоречат требованиям Семейного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в январе Рада приняла за основу соответствующий законопроект.

В апреле 2018 года Кабинет Министров предложил Раде отменить отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.

Также сообщалось, что украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".