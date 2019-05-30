В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных детей

Верховная Рада отменила отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.\r\nЗа принятие законопроекта №6350 в целом проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nСоответствующие изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках".\r\nНа данный момент лицу, которое усыновило новорожденного ребенка, предоставляется отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).\r\nВместе с тем, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен после достижения им двухмесячного возраста.\r\nТаким образом, нормы Кодекса законов о труде и закона "Об отпусках" противоречат требованиям Семейного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе Рада приняла за основу соответствующий законопроект.\r\nВ апреле 2018 года Кабинет Министров предложил Раде отменить отпуск для лиц, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из роддома.\r\nТакже сообщалось, что украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".