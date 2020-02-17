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17 лютого 2020, понеділок, 22:26 7
Суспільство 2020-02-17T22:27:38+02:00
Українські Новини
Дубинський заявив, що домовився з МОЗ не розміщувати українців з Уханя на карантин в Обухівському районі

Дубинський заявив, що домовився з МОЗ не розміщувати українців з Уханя на карантин в Обухівському районі

Валерия Драгомирова
Олександр Дубинський, МОЗ, Коронавірус, Обухівський район, Евакуація українців з Китаю
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський запевнив жителів Обухівського району в досягненні домовленості з Міністерством охорони здоров'я не розміщувати українців, евакуйованих з китайського Уханя, на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що добився такого рішення від МОЗ", - написав він.

Він звернувся до жителів Обухівського району і запевнив їх, що розміщення українських громадян з Китаю на карантин на території Обухівського району не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Обухівська районна рада просить президента Володимира Зеленського не допустити розміщення евакуйованих з Уханя українців на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.

Також голова селища Шкло на Львівщині пообіцяв оселитися в місцевому санаторії, якщо до нього привезуть українців з Китаю.

Тим часом в МОЗ засекретили два місця, які вибрали для утримання евакуйованих з Китаю людей.

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