Дубинський заявив, що домовився з МОЗ не розміщувати українців з Уханя на карантин в Обухівському районі

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський запевнив жителів Обухівського району в досягненні домовленості з Міністерством охорони здоров'я не розміщувати українців, евакуйованих з китайського Уханя, на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Тільки що добився такого рішення від МОЗ", - написав він.



Він звернувся до жителів Обухівського району і запевнив їх, що розміщення українських громадян з Китаю на карантин на території Обухівського району не буде.



Як повідомляли Українські Новини, Обухівська районна рада просить президента Володимира Зеленського не допустити розміщення евакуйованих з Уханя українців на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.



Також голова селища Шкло на Львівщині пообіцяв оселитися в місцевому санаторії, якщо до нього привезуть українців з Китаю.



Тим часом в МОЗ засекретили два місця, які вибрали для утримання евакуйованих з Китаю людей.