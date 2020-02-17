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17 лютого 2020, понеділок, 21:26 8
Світ 2020-02-17T21:33:44+02:00
Українські Новини
ВООЗ оголосив коронавірус менш смертельним у порівнянні з іншими інфекціями

ВООЗ оголосив коронавірус менш смертельним у порівнянні з іншими інфекціями

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Китаї, ВОЗ, захворюваність
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Китайська коронавірус COVID19 менш смертельний, ніж інші. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я в Twitter.

Повідомляється, що понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом і одужають.

"Також виявляється, що Covid19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ і МЕРС. Більше 80% пацієнтів мають легкийCovid19 і одужують. Приблизно у 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію і задишку", - йдеться в повідомленні.

Також організації додали, що тільки 5% пацієнтів мають критичні захворювання.

"І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання у т. ч. дихальна недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність", - додали у ВООЗ.

Як повідомляли Українські Новини, Моз визначив 2 місця для утримання евакуйованих з Китаю людей, але не сказав, про які населених пунктах йде мова.

Через коронавірус в Китаї почалися перебої з інтернетом, мережа перевантажена.

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