ВООЗ оголосив коронавірус менш смертельним у порівнянні з іншими інфекціями

Китайська коронавірус COVID19 менш смертельний, ніж інші. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я в Twitter. Повідомляється, що понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом і одужають. "Також виявляється, що Covid19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ і МЕРС. Більше 80% пацієнтів мають легкийCovid19 і одужують. Приблизно у 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію і задишку", - йдеться в повідомленні. Також організації додали, що тільки 5% пацієнтів мають критичні захворювання. "І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання у т. ч. дихальна недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність", - додали у ВООЗ. Як повідомляли Українські Новини, Моз визначив 2 місця для утримання евакуйованих з Китаю людей, але не сказав, про які населених пунктах йде мова. Через коронавірус в Китаї почалися перебої з інтернетом, мережа перевантажена.