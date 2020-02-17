Из-за коронавируса в Китае начались перебои с интернетом, сеть перегружена

В Китае многие сотрудники и учащиеся из-за вспышки коронавируса перешли на дистанционную работу и обучение через интернет. В результате в стране усилилась нагрузка на стриминговые сервисы и игровые сайты, после чего начались сбои с доступом к интернет-ресурсам. Об этом сообщает South China Morning Post.

В воскресенье "упал" китайский стриминговый сервис iQiyi. У сервиса более 100 млн подписчиков в КНР. Однако, компания вскоре устранила сбой.

В понедельник утром "упало" образовательное приложение Xuexitong, и студенты начали сетовать, что зря они встали так рано. South China Morning Post напоминает, что новогодние каникулы в стране продлили из-за коронавируса, а студенты из Уханя на прошлой неделе начали семестр дистанционно, всего их больше миллиона человек. Когда в 8 утра понедельника на Xuexitong зашли больше 12 млн человек одновременно, серверы компании не выдержали. Сейчас работа платформы возобновлена.

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