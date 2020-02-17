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17 лютого 2020, понеділок, 19:22 5
Економіка 2020-02-17T19:32:47+02:00
Українські Новини
В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць

В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць

Ольга Фандорина
Українці, Держстат, Зарплати українців

Державна служба статистики України оприлюднила дані про заробітні плати українців в грудні 2019 року. Про це повідомляє Держстат у дослідженні від 17 лютого 2020 року.

Зарплати понад 15 тис. грн були нараховані в грудні 21,3% працівникам, в тому числі, від 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, понад 20000,00 грн - 11,8%.

Крім того, від 12000,01 до 15000,00 грн отримували 10,8%робітників, від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, від 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, від 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, від 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, від 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, до 4173,00 грн - 5,4% штатних працівників.

Як повідомляли Українські Новини - ІТ, реклама і сфера послуг: куди працевлаштовується молодь і скільки заробляє.

Раніше експерти розповіли, яким буде ринок праці в 2020 році.

Також було опубліковано дослідження, скільки хочуть заробляти українці і кому стільки заплатять.

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