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09 февраля 2020, воскресенье, 08:16 27
Общество 2020-02-09T08:17:52+02:00
Українські Новини
Сколько хотят зарабатывать украинцы и кому столько заплатят

Сколько хотят зарабатывать украинцы и кому столько заплатят

Валерия Драгомирова
Кабмин, Госстат, Украинцы, Зарплаты
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В то время как зарплаты в Кабмине премьер-министра Алексея Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши, украинцы назвали сумму в 19 275 гривен достаточной для жизни. Однако есть не много работ, за которые в Украине готовы платить более 19 тыс. гривен, сообщает "Сегодня".

По данным Госстата, в декабре "достаточную" и выше зарплату получили работники четырех сфер:

  • Авиационный транспорт – 28 600 грн.
  • Информационные технологии – 19 634 грн (в статистике учитываются только официальные зарплаты).
  • Финансовая и страховая деятельность – 22 198 грн.
  • Госуправление и оборона – 20 360 грн. При этом в ноябре средняя зарплата госуправленцев составила 15 579 грн. Такой рывок связан с выплатой премий в конце года.

Немного меньше получили работники профессиональной, научной и технической деятельности – 17 534 грн.


Самые низкие зарплаты у работников почты и курьеров – 6624 грн. В сфере общепита – 7280 грн, в здравоохранении и соцпомощи – 8505 грн.

В Киеве готовы платить более 19 000 грн менеджерам по продажам, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua. Однако это будет не ставка – "вытянуть" на такую зарплату продажник может за счет бонусов по результатам работы.

В Киеве работники в среднем ожидают получать 20 496 грн, но работодатели готовы платить 15 024 грн, проанализировали в robota.ua. Разрыв достигает -27%.

В других городах-миллионниках разрыв меньше.

  • Одесса: предлагают – 13 362; ожидаемая зарплата – 15 632 (-15%);
  • Львов: предлагают – 12 742; ожидаемая зарплата – 13 663 (-7%);
  • Днепр: предлагают – 12 402; ожидаемая зарплата – 13 280 грн (-7).

Такой разрыв связан с тем, что не все, кто ищет работу, – безработные, поясняет Татьяна Пашкина. Есть большой процент трудоустроенных людей, которые размещают резюме, чтобы найти лучшие условия.

Если работник все-таки хочет получать желаемую зарплату, ему следует сначала задаться вопросом "Что нужно сделать для дела, чтобы я мог зарабатывать больше?", считает Олег Лиховид, руководитель Фонда Людвига Эрхарда, координатор программы "Трудовые резервы".

Для работника на производстве достаточно получить нужную квалификацию и добросовестно работать, говорит Лиховид.

Дмитрий Суслов, директор украинского сервиса для управления бизнесом "Бітрікс24", называет четыре причины, по которым он бы согласился поднять зарплату сотруднику.

Первая – если сотрудник того стоит, вторая – если уровень оплаты труда таких специалистов на рынке выше, третья – если есть желание удержать человека в команде, и четвертая – если умения специалиста уникальны и он очень результативно работает.

Но, добавляет Суслов, если кто-то из команды попросит повышения заработной платы, он начнет присматриваться к сотруднику внимательнее, обращать внимание на его поведение и работу.

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Кроме того, где найти работу людям в возрасте.

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