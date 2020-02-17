У Китаї збираються знищити гроші, які ходили під час коронавіруса

Влада Китаю планує прибрати з обігу купюри, які були в обігу під час епідемії коронавірусу.

Про це 17 лютого повідомляє телеканал CNN.

Утоняются, що купюри піддадуть глибокому очищенню, а деякі банкноти знищать.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий коронавірус може зберігатися протягом щонайменше кількох годин на поверхні.

Тепер китайські банки знезаражують готівку з допомогою приладів з ультрафіолетовим світлом і високою температурою, після чого зберігають протягом 7-14 днів, перш ніж знову випустити в обіг.

Гроші, які потраплять в банк з лікарень, стихійних ринків та інших місць з високим ризиком інфікування, будуть "спеціально оброблені" і відправлені назад в Центральний банк замість рециркуляції.

Щоб компенсувати кількість грошової маси, банки випустять нові готівку. Так, у січні банк виділив 4 млрд юанів ($573 млн) в нові банкноти в Ухань.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ визначив 2 місця для утримання евакуйованих з Китаю людей, але не сказав, про які населені пункти йде мова.

Разом з цим, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив, що в санаторіях не можна розміщувати карантини.