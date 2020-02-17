У Запорізькій області на 8% перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

У Запорізькій області за даними на понеділок, на 8% перевищено епідемічний поріг захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



Всього за тиждень зареєстровано 10,897 тис. випадків захворювання.



Показник захворюваності - 639,1 випадків на 100 тис. населення, що перевищує епідемічний поріг.



Із загальної кількості хворих на 61% або 6,632 тис. випадків складають діти у віці 0-17 років. Госпіталізовано 329 осіб, 60% з яких - діти.



З жовтня 2019 року в Запорізькій області зафіксовано 4 смертельні випадки в результаті захворювання на грип, вірус типу А.



Як повідомляли Українські Новини, Запоріжжя продовжило карантин у всіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів.



За даними на 10 лютого Запорізька область закрила 282 школи на карантин повністю та 9 частково через високу захворюваність на грип та ГРВІ.