Курс гривні на міжбанку зміцнився в понеділок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 2 коп. в понеділок зміцнився на 5 коп. до 24,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,46-24,49 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,43-24,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,40-24,43 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,86% з 23,74 UAH/USD до 24,42 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,86% до 26,7203 UAH/EUR.



Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.