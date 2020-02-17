підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 17:55 16
Економіка 2020-02-17T20:00:03+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку зміцнився в понеділок

Курс гривні на міжбанку зміцнився в понеділок

Валерия Драгомирова
курс гривні на міжбанку, курс гривні, курс гривні до долара, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 2 коп. в понеділок зміцнився на 5 коп. до 24,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,46-24,49 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,43-24,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,40-24,43 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,86% з 23,74 UAH/USD до 24,42 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,86% до 26,7203 UAH/EUR.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

Більше новин про: курс гривні на міжбанку курс гривні курс гривні до долара Міжбанк

Курс гривні на міжбанку у вівторок знизився до 24,...
НБУ трохи знизив курс гривні на 18 лютого...
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валют...
Міжбанк закрився подорожчанням долара...
МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців
Новини
МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок 19:54
У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом 19:48
ЮНІСЕФ має намір поставити в Україну 1,2 млн доз вакцин проти кору, краснухи і паротиту 19:24
В Україні кожна п'ята людина отримує більше 15 тисяч гривень на місяць 19:22
У Держприкордонслужбі відзвітували, скільки кілометрів колючого дроту і ровів простягнули уздовж кордону з Росією 18:47
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
У Вінниці загорілася багатоповерхівка: є загиблий 10:59
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада цього тижня 09:40
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці 18:06
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok