Курс гривні на міжбанку зміцнився в понеділок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 2 коп. в понеділок зміцнився на 5 коп. до 24,42 UAH\/USD.Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,46-24,49 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 24,43-24,45 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,40-24,43 UAH\/USD.З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,86% з 23,74 UAH\/USD до 24,42 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 1,93 коп. до 24,5725 UAH\/USD.Середній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 26,3047 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 0,86% до 26,7203 UAH\/EUR.Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH\/USD.